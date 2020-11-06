Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, звезды "Танців з зірками", похвасталась результатами тренировок

На фото красотка показалась в штанах и черном топе. Образ Лилия дополнила беспроводными наушниками, а сама лежала на коврике для занятий. Девушка без стыда демонстрировала подтянутое тело и плоский животик. Звезда снимала себя на телефон в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Полюбила растяжку после тренировки", - написала Лилия под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фотографией, но так и хочется добавить: "Идеальная женщина".

Сообщалось, что известный украинский хореограф Влад Яма устроил чувственную фотосессию на берегу со своей женой.

Так, Лилия призналась, что считает женщину – крыльями мужчины.

«От ее настроения во многом зависит общая атмосфера в семье. Я не могу сказать, что делаю что-то намеренно в нашей семье, пользуясь какими-то правилами из книг. Все происходит на уровне ощущений и интуитивно. Понимаю, что очень важно поддерживать своего мужа и верить в него всем сердцем", - написала Лилия.

Мы писали, что жена известного украинского хореографа и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы поделилась романтичным семейным фото.

На фото семейная пара позирует на берегу моря. Влад выбрал для фотосессии простые джинсы и черную майку, которая позволила ему продемонстрировать мускулистые руки.

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