Жена знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы показала их подрастающего сына на атмосферном фото

Лилия Яма поделилась новым совместным снимком с их сыном Лионом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото мать с сыном наслаждаются свежим воздухом на пляже. При этом Лилия явно одета специально для фотосессии: на ней оригинальная бежевая кофта только с одним рукавом, а также легкая пышная юбка пудрового оттенка. Дополняет образ красотки оригинальное украшение на голове.

А вот Лион одет в простую повседневную одежду, однако выглядит от этого не менее фотогенично.

На фото мать приподнимает подол юбки, демонстрируя свою стройную ногу, а сын в это время трогательно целует ее руку. Судя по всему, Лион растет настоящим джентльменом по примеру своего отца.

«Ловите кусочек счастья в ленту. Заряжаем на любовь», - подписала кадр Лилия.

Ее подписчики не смогли пройти мимо такого трогательного снимка.

«Какая красота», «Фото прекрасное, сын маме ручку целует это так мило», «Вау браво фотографу», «Бомба Ра это», «Как же это мило», - комментируют люди.

До этого мы писали, что Лилия опубликовала свежие фото. На них она позирует на природе в спортивном наряде, который позволил ей продемонстрировать результаты упорной работой над своей фигурой. Короткий топ и облегающие леггинсы наглядно доказывают, что Лилия находится в отличной форме и ее тренировки точно дают о себе знать.

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