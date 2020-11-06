Певица Миша Романова покуражилась на славу

Как передает Politekа.net, к радости своих поклонников 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Горячая блондинка, с мокрыми волосами, балансировала на стуле, стоя на коленях, в красном развратном бикини. Стоит отметить, Мише есть, чем похвастаться, поэтому артистка не упускает случай раздеться перед камерой - зачем скрывать такую красоту?

В руках раскрепощенная Миша держала бокал с шампанским. Девушка игриво и немного театрально развела руки и приоткрыла рот. Глаза красотки были спрятаны за стильными солнцезащитными очками.

"Придумайте подпись к фото😉" , - попросила пользователей певица.

Послушные фанаты кинулись исполнять ее просьбу:

"эй рабы, лижите мои пятки пока я пью шампусик"

"ну лично у меня такой взгляд, когда деньги на карту приходят🤣"

"Эй, бармен, неси ещё шампанского, сегодня гуляем😎"

"В руках мартини, а на мне бикини 💕"

"Кучеряво жить не запретишь" (с) 😄😘"

"Ах, держите меня, я сейчас спою🍾"

"Такая тёплая и солнечная фотография 😉🌴"

"Гуляй - веселись, кайфуй - не ленись😂🔥"

"О талию сделали на фото"

Ранее мы сообщали, Романова выложила в Инстаграм серию кадров из-за кулис одного из киевских клубов. Она предстала в лоснящемся зеленом жакете, плотных трусах с поясом и вызывающих чулках. Компанию певице составили две девушки в фиолетовых очках, разноцветных жакетах другого фасона и черных боди - судя по всему, эти красотки из подтанцовки.

"Люблю, когда в команде абсолютная гармония ❤️🙌🏻За 10 минут до выхода на сцену", - подписаны фото.

Напомним, что Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".

А еще Politeka писала, что Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини: "Такая шикарная".

Также Politeka сообщала, что ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских, певица ошарашила известием: "Все произошло...".