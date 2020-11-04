Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на полу в соблазнительном образе

Звезда балует своих фанатов разнообразными жаркими образами в самых раскованных одеждах, передает Politeka.net. В этот раз красотка примерила на себя заячьи ушки и розовое боди.

Омович присела на полу, выставив назад свои упругие ягодицы, которые оголились благодаря крою соблазнительного белья.

Красотка приспустила бретельку с плеча, едва не оголив пышный бюст шестого размера. Стройную талию и упругий живот обтянула тонкая ткань.

Звезда также натянула на красивые ножки белоснежные чулки.

Модель сидела на фото, делая вид, что моет пол.

"Как прошел ваш Хеллоуин? 🎃Мой примерно, как на фото, только если к уборке еще добавить халат и пучок на голове 😅", - написала звезда.

За час пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Расскажите про фигуру ,какие операции делали ? Спорт есть пп? Такой родилась или как?", "Да блин! Каждый раз удивляешь!))", "Пушка😍", "Супер", "О, боже мой", " Если больше нечего показать, то показывают только **пу и си**ки", "У меня дома можете прибраться?", "Ах, какая зайка))", "Собака с такой завистью смотрит", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович была без одежды и белья. Красотка показала себя в ванной, где нагнулась над водой. Алена демонстрировала фигуру со спины и идеальную талию. Красотка собрала волосы в узел и взяла их руками.

Фанаты быстро поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии, которыми высказывали свой восторг.

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