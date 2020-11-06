Певица Ани Лорак разоткровенничалась, отвечая на вопросы публики

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка откликнулась на иницативу одного из модных женских глянцев поучаствовать в "общении" с фанатами путем вопросов и ответов. Знаменитости пришлось рассказывать о таких вещах, как во сколько лет у нее был первый контракт, какой любимый фильм и другие банальности. Но вот один пикантный вопрос все же вызвал у Каролины смущенную улыбку.

Касался он татуировок. Звезда неожиданно призналась, что сделала тату. При чем, судя по всему, уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу. Напомним, турецкий красавчик-бизнесмен изменил Лорак с российской моделью, что стало достоянием общественности. Предприняв попытки сохранить семью, Ани в конце концов забрала дочь Софию и ушла от неверного супруга.

Татуировку же артистка сделала, как сказали бы многие, немного легкомысленную.

"Совсем еще недавно я себе представить не могла, что на моем теле появится татуировка. Потому что мне казалось, что это абсолютно не мое, но, вот, все меняется... И слева от сердца у меня поселилась бабочка - татуировка в виде бабочки. Она одна!", - рассказала об эксперименте со своим телом певица.

Ранее мы сообщали, Лорак впечатлила размером бюста в слишком откровенном декольте во время общения с фанатами. Звезда сидела в плетеном кресле в мини-блузе кофейного оттенка с рукавами-воланами, приспущенными на плечи. Прямые локоны, сдержанный макияж дополнили ее стильный образ с ноткой пикантности.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".