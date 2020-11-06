Певица Ана Лорак расхристила душу и в прямом, и переносном смысле

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в мегаоткровенном наряде, будоражащем воображение.

42-летняя звезда сидела в коричневом плетеном кресле в мини-блузе кофейного оттенка с рукавами-воланами, приспущенными на плечи. При этом невооруженным глазом заметно, что Ани не надела лифчик, чем привлекла еще больше внимания к своим загорелым "дынькам". Кроме того, на артистке были голубые джинсы. Прямые локоны, сдержанный макияж дополнили ее стильный образ с ноткой пикантности.

"Привет, дорогие друзья! Я очень рада нашей встрече и спасибо читателям журнала "Glamour", которые прислали вопросики... для меня приготовили. А я с удовольствием отвечу на ваши вопросы", - говорит в кадре Лорак, сопроводив сообщение в "сториз" ссылкой на YouTube-канал глянца.

Среди вопросов, на которые Ани предстояло ответить, это во сколько лет она подписала свой первый контракт; где можно ее встретить в обычной жизни; кто пишет для нее песни; чего она боится и другие. Как видим, красотке скрывать уже нечего.

Пользователи успели прокомментировать увиденное:

"Какая же прекрасная она. Ани Лорак радует и творчеством, и внешностью ❤️"

"Обворожительна!"

"Аня ты богиня"

"Откуда эти вопросы?😂😅 Все эти вопросы и ответы на них можно найти в интернете . Где вопрос: Почему песни стали никакие и бездушные? Не планирует ли она поменять продакшн 90210? Не считает ли она, что её новое звучание слишком пресное?"

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».