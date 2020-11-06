Известная украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала себя и рассказала о секретах
На фото красотка позировала в платье-"невидимке" с открытыми плечами. Звезда смотрела в объектив камеры, а волосы оставила распущенными. Видно, что девушка была без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вот и ещё одна неделя пролетела. В «Холостячке» разгораются новые страсти, ваши ставки меняются, секреты перестают быть секретами и никто не знает, что ждёт нас впереди", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красотка", "с нетерпением новую серию) Я так рада видеть именно вас в этом проекте)", "Ксюшенька, смотрю и не пропускаю тебя, обожаю!!!", "Очень красивая, самая красивая женщина ,которую я видела в своей жизни".
Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина заинтриговала своих почитателей.
"Хочу вас заинтриговать - это мое первое свидание в проекте!
Уже на второй неделе участники придумали множество идей для свиданий, но я смогла выбрать только несколько. Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции)", - написала звезда.
Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танці з зірками"
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