Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поностальгировала о съемках в проекте, который сделал ее знаменитой

Она поделилась фотографией, на которой позирует с розой, полученной от холостяка, передает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На ней – шифоновое платье персикового цвета с белыми вставками, украшенное перьями.

Даша рассказала, что посмотрела первый выпуск шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной и поделилась впечатлениями.

«Друзья, чувство ностальгии меня не покидает. Вспомнила все эмоции и переживания, которые испытывала на своей первое вечеринке в шоу. Как будто, это было со мной вчера», – пишет она.

Девушка в восторге от Мишиной, которая, по ее словам, «красивая, сдержанная и очень положительная девушка».

А вот поведение представителей сильной половины человечества красавицу немало удивило.

«Я думала, что такие разборки и сплетни возможны только у женщин 😂 А нет, парни тоже не отстают», – отметила она.

Ульянова также рассказала, что еще ей запомнилось:

«Лично меня впечатлила авторская песня от одного участника и понравились парни, которые проявили заботу не только к Ксюше, но и к её ребёнку. Хотя своих детей у меня нет, но я росла в большой семье и знаю, что один из путей к женскому сердцу лежит через принятие и любовь к её ребёнку. Это всегда заявочка на победу».

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

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