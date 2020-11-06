Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный образ в открытом наряде

Девушка начала модельную карьеру относительно недавно, поэтому число ее поклонников начало активно расти сразу после сравнения с Ким Кардашьян. Об этом пишет Politeka.net. Модель заметили после ее фотосессии в мужских журналах. Причем сама Гюль не снимается в откровенных съемках и старается показывать минимальное количество лишнего.

На фото видно, что скрыть достоинства Бахари весьма сложно – шестой размер бюста в коротеньком платье с вырезом через всю длину сбоку не оставляет особого места для воображения. Поклонники смогли рассмотреть удачный наряд Бахари, которая из-за открытости образа даже не смогла надеть белье, чтобы скрыть лишнее.

«По-французски вы не говорите «Я скучаю по тебе». Вы говорите «tu me manques», что ближе к фразе «ты отдалился от меня💕», - пишет Гюль под фото.

Вот как реагируют в сети:

«Красивая и идеальная малышка; Всегда потрясающе красиво ❣️; такое скрыть трудно, ты невероятная💚💚💚; Такая красивая девушка, тяжелые ягоды🍏😍; Тяжелая работа окупается без боли, без выгоды Я всегда говорю, сохраняйте эту мотивацию!; Ты такая красивая 🔥❤️💋; Отлично .. ты невероятная; Великолепная любовь к тебе; Горит девушка 👌🙌; Правда, роскошная дамочка; Так мило с твоей стороны; Красиво ❤; Я скучаю по тебе на всех языках, моя королева».

Мы также писали, что примечательность образов Бахари состоит именно в выборе ее нарядов. Девушка предпочитает лишь платья с глубокими декольте и всегда показывает бюст шестого размера в довольно жарких позах. Тем не менее полностью никогда Бахари не раздевается.

В этот раз, очевидно в виде исключения, девушка задрала кофту и показала свою бюст лишь частично. Однако фанатам и этого хватило, чтобы остаться под впечатлением смелой выходки и непривычного наряда:

«Роскошная девочка😍😘🍼🍼💦; Люблю и хочу увидеть все полностью 😎; никогда не сдавайтесь😛🎈🎈; вот это смелая поза🌷; Вкуснятина; Папа должен гордиться; Да куда ж так много страсти🔥; больше не забыть такое👍; Поднимите руки в воздух «Если вы настоящая, моргните»; Вам не нужно, чтобы макияж был естественным; большой размер».

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