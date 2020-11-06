Известная актриса Яна Кошкина знает, как заинтриговать своих поклонников перед сном

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, девушка, которой СМИ приписывают бурный роман с Гариком Харламовым, в очередной раз похвасталась пышным бюстом, которым ее наградила природа.

На видеоролике можно увидеть Яну Кошкину в эффектном красном костюме с глубоким декольте, которым девушка в личний раз подчеркивает свою "гордость", которую ей подарила природа.

Девушка также на камеру игриво играет со своими волосами, закручивая пальцами локоны под музыку. Жаркий образ Яна Кошкина дополнила нескромным макияжем.

Примечательно, что новые сториз Яна Кошкина записывала на заднем сидении автомобиля во время поездки домой.

"Старость подкралась. Под эти песни еду домой и ностальгирую", - подписала девушка еще одно видео в Instagram.

Ранее мы писали, что Яне Кошкиной сделали операцию, о которой она рассказала своим подписчикам. Красотке удалили четыре зуба мудрости, один из которых пришлось сложнее вырезать.

Позже артистка рассказала о своем состоянии в Инстаграм. По словам Кошкиной, на второй день у нее нет ни отеков, ни синяков, однако есть дискомфорт и небольшая припухлость в той десне, которую больше всего резали.

Как отметила Яна, ей на каждую десну после удаления наложили по три шва, которые нужно снимать через 10 дней.

Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".

Как сообщала Politeka, "невеста" Харламова Кошкина показала себя после пережитой операции: "Самое больное, что...".

Также Politeka писала, что раздетая «невеста» Харламова Кошкина соблазнительно погладила свой бюст.