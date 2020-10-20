Украинцам подсказали, что делать, если банки отказываются менять устаревшие банкноты и мелочь на новые деньги

Как напоминает Politeka, ссылаясь на Сегодня, монеты номиналом в 25 копеек и купюры, напечатанные до 2003 года, вышли из обращения с октября текущего года.

Однако, многие украинцы сталкиваются с трудностями обмена, банки неохотно идут на такие операции. Так, в некоторых банках говорят, что подобная услуга осуществляется лишь для их идентифицированных клиентов, другие ссылаются на то, что в их учреждении нет машин для подсчета счета монет.

А в одном из банке заявили, что у них введена минимальная комиссия за обмен в размере не менее 50 гривен (полпроцента от общей суммы).

В НБУ заявили, что впервые слышат о комиссии и о том, что банки не имеют права ее устанавливать.

"Никто не имеет права вам в рабочее время отказать в обмене денег, ссылаясь на то, что не работает машинка для учета, нет кассира, или по другим каким-то причинам", – заявил координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

По его словам, сдать старые деньги украинцы могут в любой банк без каких-либо комиссий и штрафов. В случае отказа в Нацбанке рекомендуют жаловаться на горячую линию финрегулятора по телефону 0 800 505 240.

Ранее мы писали о том, что стало известно, как украинцев обманывают со старыми гривнами. Как известно, с 1 октября некоторые гривны перестали быть платежным средством, поэтому старые деньги нужно обменивать в банках.

Местные жители Мелитополя жалуются, что стали жертвами новой хитрой "схемы", когда продавцы на рынках или водители в транспорте дают им сдачу старыми гривнами.

«Каждый день я прихожу домой с горстью мелочи и бумажных гривен. Ими дают сдачу и на рынке, и в маршрутке, – тут уже на «лоха», как говорится. Надо проверять каждую монетку сразу, когда дают сдачу или просто не огорчаться из-за нескольких «неправильных» гривен, как, впрочем, я и делаю. Лично я никогда не проверяю сдачу, – у меня нет на это времени, пока я проверю – мой маленький сын на самокате уже скроется из виду, дети стоять на одном месте не могут больше минуты. Но при мне более бдительная бабушка возмутилась: «Что вы мне даете?!» И вернула гривны 2001 г. назад продавщице», - жалуется местная жительница Ольга, которая ощутила на себе новую схему.

Напомним, Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.