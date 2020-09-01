З 1 вересня в українських банках почали діяти нові правила, спрямовані на те, щоб допомогти українцям
Тепер банки будуть зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів.
Нові правила прописані в постанові Нацбанку. Зокрема, від банків вимагається розкриття докладної інформації клієнтам про всі свої послуги в рекламі і на сайтах.
Також прописано, що банк повинен інформувати клієнта про поточну суму на рахунку і окремо про розмір кредитного ліміту через:
- через смс-повідомлення;
- Інтернет-банкінг;
- мессенджер;
- електронна пошта
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При цьому бажаний спосіб зв'язку може вибрати сам клієнт.
У НБУ уточнили, що продовжують отримувати скарги від українців на те, що банки надсилають їм смс з неправильною інформацією. Так, в повідомленнях вказується залишок на рахунку, який сформований не тільки з власних коштів клієнта, але і з кредитного ліміту.
Через подібні нюансів клієнти не знають точно, скільки фактично коштів залишилося на їх рахунку, і можуть замість особистих грошей скористатися кредитними, розповіли в Нацбанку.
Нові правила повинні вирішити цю проблему.
До цього ми писали, що новим документом НБУ уточнив визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.
З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.
Нагадавши, важливе розпорядження Нацбанку про готівку набуло чинності, що зміниться для українців: "з 1 вересня всі банки...".
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