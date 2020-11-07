Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в необычном ракурсе

Красотка показала себя в зеленом топе и лосинах. Эби показывала себя сверху, акцентируя внимание на пышной груди, которая прямо выпирала из наряда. Волосы модель оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Восхождение королевы, безумно красивая".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречными формами, примерив блузку с декольте.

Так, на фотографиях Эби Рэтчфорд позирует на полу в блузке с декольте, эффектно демонстрируя роскошные формы. Кроме того, знаменитость решила примерить облегающие штаны, дополнив образ безупречным макияжем и прической.

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошный образ в черном белье с подвязками.

Эби решила показать одно из фото, на котором позировала лишь в черном белье с подвязками и шнуровкой на бедрах, доходящей до самых ягодиц. Чтобы подчеркнуть загорелое тело и идеальную кожу, модель надела лишь черное белье.

Напомним, Эби Рэтчфорд взбудоражила своим выпрыгивающим бюстом из тесного белья

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