Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в необычном ракурсе
Красотка показала себя в зеленом топе и лосинах. Эби показывала себя сверху, акцентируя внимание на пышной груди, которая прямо выпирала из наряда. Волосы модель оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Восхождение королевы, безумно красивая".
Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречными формами, примерив блузку с декольте.
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Так, на фотографиях Эби Рэтчфорд позирует на полу в блузке с декольте, эффектно демонстрируя роскошные формы. Кроме того, знаменитость решила примерить облегающие штаны, дополнив образ безупречным макияжем и прической.
Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошный образ в черном белье с подвязками.
Эби решила показать одно из фото, на котором позировала лишь в черном белье с подвязками и шнуровкой на бедрах, доходящей до самых ягодиц. Чтобы подчеркнуть загорелое тело и идеальную кожу, модель надела лишь черное белье.
Напомним, Эби Рэтчфорд взбудоражила своим выпрыгивающим бюстом из тесного белья
А еще Politeka писала, что Эбигейл Рэтчфорд всполошила видом на публике в "ниточках" вместо одежды
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в мини-стрингах завлекла к себе на белые простыни