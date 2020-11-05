Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала яркое фото за закате, позируя в кадре в одном белье

Модель не так популярна, как уже широко известные фитнес-блогеры, но Эби все же удалось прославиться среди сверстниц. Об этом пишет Politeka.net. Девушка начала модельную карьеру относительно недавно, поняв, что на обычной работе ее особого успеха не ждет.

Рэтчфорд начала сотрудничать с мужскими журналами после того, как поняла уникальность своей внешности. Ее не сравнивали с Ким Кардашьян, однако она все же смогла найти свою аудиторию. Сейчас девушка рекламирует исключительно нижнее белье и делится лучшими фото в Инстаграм.

На одном из фото загорелая брюнетка позировала в стильном кружевном бикини, расшитым голубыми цветами и сделанное с необычно тонкими лямками. Чтобы скрыть немного лишнего и при этом показать бюст в удачном ракурсе, Эби прикрыла живот рукой.

Вот что пишут в сети:

«Золотая девочка; Ух ты такая замечательная ❤️ такая красивая 😍 такая великолепная 🔥 как девушка мечты; Зачем выиграть Оскар, если ты можешь одеться как один; Сочный великолепный вид; Определенно думаю, что я могу съесть это только там; О, золотое сияние в темной ночи, круто; Генетически благословлена; Красота во всей красе🔥😍🌹💋; Великолепная Аби!; 😍😍 Красота!; золотая богиня; Настоящий Золотой глобус; Вы похожи на настоящую награду "Оскар"».

Мы также писали, что Рэтчфорд начала сотрудничать с разными магазинами одежды. Теперь девушка ни в чем себе не отказывает и нередко появляется на обложках для мужских журналов. Впрочем, как можно заметить, модель способна поразить видом даже на публике.

Эби совершенно не стесняется своего тела, потому на улицу во время одного мероприятия она вышла в белом костюме, верхняя часть которого состояла из одних лишь полосок вместо нормальной блузки или хотя бы топа. Таким образом знаменитость совсем не скрыла свой пышный бюст.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"