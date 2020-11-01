Модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, до неприличия задрав купальник

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Туманное Малибу», - коротко говорится в сообщении.

На кадрах Оливейра позирует у моря, демонстрируя безупречную фигуру в крохотном купальнике. Его красотка решила задрать до неприличия, показав идеальные формы сзади.

«Ангел», «Моя любимая половина», «огонь формы», «это просто шальная красота», «о боже, до чего ты хороша», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась безупречным телом, устроив фотосессию в гольфе и джинсах

Так, знаменитость элегантно уселась в кадр, использовав для образа лишь гольф и джинсы. Девушка была даже без обуви. А из-за того, что фотосессия была сделана черно-белой, в кадре было не заметно ее макияжа.

Тем не менее, это модель решила обыграть идеальными позами. Сперва она сидит на полу, а тут – уже стоит с задранными руками.

Не менее эффектным выглядит кадр, где Оливейра оперлась руками назад, элегантно примостившись на земле.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.