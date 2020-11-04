Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась безупречными ногами в одном мини

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Любимое место», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в черном мини-платье, максимально оголив роскошные ноги. На них обратили внимание и поклонники знаменитости, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Ох уж эти ноги, просто невозможно налюбоваться», «божественное тело», «это ноги года», «реально мило», «очень мило выглядишь. Крутая», «принцесса», «очень красивая женщина», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная бразильская модель Жизель Оливейра, которая работала с Victoria’s Secret, покорила яркими фото с пляжа

Так, знаменитость поделилась кадрами, на которых разгуливала около моря. На Оливейре было светлое мини, которое она решила эффектно задрать.

Кроме того, знаменитость похвасталась безупречными стройными ногами, а также "добром" в декольте. Это спровоцировало настоящую "дикость" среди ее поклонников.

Напомним, что Жизель Оливейра в костюме школьницы вскружила голову самым стойким: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра показала красоту в черном гольфе: «Внеземная».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой: «Она готова».