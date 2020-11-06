Надежде Мейхер надолго запомнится последний выпуск шоу "Танці з зірками"
Об этом звезда расссказала в своем Instagram.
Сперва бывшей участнице ВИА Гры не удалась с первого раза сложная поддержка в конце номера, а затем она повздорила с Екатериной Кухар после колкого замечания примы-балерины.
"Сложность этого элемента в данной ситуации состояла только в том, чтобы правильно подкинуть и выжать меня... И не смотря на то, что с первого раза из-за юбки моим парням не удалось это сделать, мы все равно достигли цели!" - попыталась оправдаться Надежда Мейхер за неудачную поддержку в конце номера.
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Певица также призналась, что сама захотела добавить в номер эту сложную поддержку и им с партнерами по паркету пришлось потратить несколько часов на репетиции.
"Напоминаю, легкие задачи меня не возбуждают, а наоборот - гасят интерес даже к проектам. Только стимул усложнять творчество, будоражит воображение, возбуждает его и подымает во мне большие возможности... Примечание: для моего уровня гибкости, этот элемент не сложный, призываю многих за этот нюанс не волноваться", - обратилась Надежда Мейхер к поклонникам, которые переживали за здоровье звезды.
Стоит отметить, что под публикацией отметилась телеведущая Леся Никитюк, которая также выступала на паркете "Танців з зірками".
Звезда пошутила и предположила, как бы получилась эта сложная поддержка в ее исполнении.
"Если бы я сделала такую поддержку, вышел бы 2-й мост Патона", - написала Леся Никитюк под публикацией Мейхер.
Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками"
Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»