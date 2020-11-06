Такой шарм у нее был природный, а теперь...

Певица Ани Лорак похвасталась обновленным образом, но старания певицы казаться красивее не оценили

Как передает Politeka.net, кадры с фан-страницы в Инстаграм вызвали бурную реакцию.

Лорак запечатлена с кудрявыми волоссами. При этом пользователи Сети заметили, что у певицы изменился цвет волос.

Кроме того, артистку сильно раскритиковали за манипуляции с внешностью. Фанаты утверждают, что ее теперь невозможно узнать. Можно заметить, что у нее очень пухлые губы. В то же время другие пишут, что это просто маска для видео.

«Она покрасилась? Крутой цвет волос», «Ох и губки...», «Губы уже перебор. Она натуральная была такая красотка», «Ржу с её выпученных губ на камеру», «Уже на себя не похожа! Ужас!», «Уже вообще на себя не похожа. Как все стала одинакова с лица, после пластики. Ужас все на одно лицо. Такой шарм у нее был природный и что сотворила с собой пипец», - комментируют внешность Лорак в Сети.

Недавно Лорак блеснула фигурой и показала, как любит отдыхать. На одном из снимков артистка запечалена в бассейне одного из отелей темном боди, который едва прикрыл ее бюст.

На другом фото она предстала на берегу небольшой речки в черно-белом купальнике с разными бретельками, подчеркнув выступающую грудь.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».