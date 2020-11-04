Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о золоте

На фото Бахари позирует платье. Красотка дополнила образ стильной сумочкой, а волосы собрала в высокий хвост. Гюль отвела взгляд от камеры, хвастаясь красивыми серьгами в виде полумесяца. Красотка находилась где-то в ночном заведении, но модель совсем не смущало, что бюст прямо выпирает из топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я золото. Но некоторые люди предпочитают серебро, и это нормально", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Горячая и безумно гламурная", "Проклятая женщина", "Я бы хотел, чтобы у меня было такое же доверие, как у тебя на платье", "Золотая богиня!", "Это такая горячая картина", "Это платье ... Вау", "Никки будет ревновать", "Потрясающее платье сделает вас более сексуальным".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари появилась в красном боди с прозрачными вставками.

Этот раз не стал исключением. Звезда надела красное боди с прозрачным декольте, под которым показался большой бюст.

Тонкий черные поясок обвил талию, подчеркивая ее стройность. Под прозрачной тканью в районе бедер проглядывались колготки. Последние обтянули пышные бедра и "вдавились" в довольно не в худое тело.

Напомним, турецкая Кардашьян устроила бесконтрольные шалости в платье с цепями на бедре

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян показала роскошь "души" в вызывающем красном лифчике

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян посветила бюстом, выскользнувшим из декольте до пупка



