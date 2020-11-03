Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала пикантное фото из отдыха

Гюль обладает яркой внешностью, поэтому привыкла ко вниманию в Инстаграм достаточно быстро. Благодаря своим фото для интернет-магазинов Бахари прославилась и получила необычное прозвище «турецкая Кардашьян» - так как она обладает шестым размером бюста и внушительными бедрами, девушку часто сравнивают со скандальным семейством моделей.

На фото можно заметить, что девушка позирует в непривычном для себя образе. Несмотря на то, что Гюль не скрывает бюст, себя в бикини она фактически не показывает, даже во время отдыха. Большую часть ее фото составляют кадры, сделанные в ресторане или клубе.

Поэтому фото девушки в черном бикини и в одной сеточке тут же привлекло внимание к себе. Она позировала спиной к объективу и прогнусь так, чтобы выставить достоинства в выгодном свете, ведь позировала она без лифчика и смущения.

«Слишком много 💦💦💦; Когда ты # Самая красивая женщина в мире, этого достаточно. 😍💘; Выдающийся бюст😮👌📷👍❗❗❗; Такая красивая 😍❤💋; О мама!; Хорошее фото лучше вина!!!!; Главная достопримечательность; Почему у здания извилина😂😂 #badphotoshop; Боже, эта задница; Боже мой; роскошный образ💋; Совершенно горячая леди; Это нужно 😍; Ушш, детка😍🔥🔥; Совершенно потрясающе; Не забудьте отметить спонсора lol».

Каждый раз Гюль примеряет новые и новые наряды, различающиеся между собой. При этом она выбирает для своих образов разные пикантные детали и не боится экспериментов с дизайном. В черном платье с цепями на бедре и глубоким декольте Гюль выглядела просто потрясающе. А благодаря обтягивающей ткани смогла также показать неестественно тонкую талию.

«Красивая; Я влюблен ❤️; Bellissima; Победитель ... это платье и ты ... 💋❤; можешь выйти за меня замуж?; Название платья пожалуйста ??? ♥; рвите кольца😍🔥; совершенно великолепная, идеально подходит, великолепно, идеально; как называется это платье 😍», - написали пользователи.

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