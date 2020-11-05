Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала роскошный вечерний образ

Модель каждый день показывает, как проводит время по вечерам в самых модных ресторанах и клубах. Так как девушка работает с магазинами одежды, она может себе позволить не повторяться в образах на фото, пишет Politeka.net. Каждый раз девушка показывает что-то новое, поэтому всегда получает сотни хвалебных комментариев.

Так в этот раз на фото Гюль позирует в черном платье, сделанным из дорогой бархатной ткани. При этом девушка не постеснялась и выставила достоинства напоказ. Шестой размер бюста особенно эффектно выглядел в дерзком декольте почти до пупка, а смелый разрез на бедрах придал наряду еще большей пикантности.

Подчеркнув свои достоинства лучшим образом, модель позировала на светлом диване, повернувшись боком и показав тем самым выгодный ракурс.

«Я знаю, чего хочу. Я знаю, чего заслуживаю, и никогда не успокоюсь, пока не получу это», - уверенно написала Бахари под кадром.

Вот что отвечают в сети:

«👑Принцесса 👑; какая плохая девочка; Ты такая красивая 😍😍; Чего ты хочешь?!!! 🤔🥺🤨; Buenos días princesa luces encantadora saludos👏🎆🙌; Боже мой, такие девушки, как ты, существуют? Даже Ники Минаж не может сравниться с тобой, черт возьми, такой сексуальный вид❤️😍😍; Красивое место; Тело мечты 👌🖤💋; Богиня красоты; Всегда в тебя влюблен😍; Ты так красива; Великолепно 😍❤️🔥; 🔥🔥Всегда королева; Такая красивая, такая горячая, такая роскошная».

Мы также писали, чтоГюль обладает яркой внешностью, поэтому привыкла ко вниманию в Инстаграм достаточно быстро. Благодаря своим фото для интернет-магазинов Бахари прославилась и получила необычное прозвище «турецкая Кардашьян» - так как она обладает шестым размером бюста и внушительными бедрами, девушку часто сравнивают со скандальным семейством моделей.

На фото можно заметить, что девушка позирует в непривычном для себя образе. Несмотря на то, что Гюль не скрывает бюст, себя в бикини она фактически не показывает, даже во время отдыха. Большую часть ее фото составляют кадры, сделанные в ресторане или клубе.

Поэтому фото девушки в черном бикини и в одной сеточке тут же привлекло внимание к себе. Она позировала спиной к объективу и прогнусь так, чтобы выставить достоинства в выгодном свете, ведь позировала она без лифчика и смущения.

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