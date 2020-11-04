Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, приятно удивила нарядом из белых кружев

Модель все еще набирает популярность за пределами своей страны, однако это не мешает ей успешно привлекать внимание к себе новыми фото в похожих образах. Об этом пишет Politeka.net. Гюль известна среди Инстаграм-моделей тем, что не показывает достоинства в откровенном виде.

Девушка предпочитает подогревать фантазию публики, появляясь в ресторанах в модных платьях с глубокими вырезами и без особого смущения демонстрируя бюст. Так как Бахари обладает шестым размером, скрывать такие формы практически нереально. Девушка всегда выставляет что-то напоказ, но не нарушает рамки морали.

В ресторане Бахари удалось порадовать сесть кокетливым образом невесты, а белое платье с кружевами и аккуратным декольте произвело положительное впечатление в целом.

«Все хотят, чтобы вы были в этой жизни женой», - необычно написала под фото Бахари.

Вот как реагируют в сети:

«очень красивая картинка ❤️; Милые тебе благословения; Все хотят, чтобы ты была их женой; Ты красивая; Супер горячая девушка🔥; Совершенство, взволновала до дрожи; Выглядит так красиво🌹😘😘; Спасибо за то, что сделал немного ярче. 🦄 Наслаждайтесь выходными; Какая знойная сексуальная женщина 🔥🔥🔥; Вы выглядите совершенно ангельски! ☁️😇❤️; Красиво ... 🌴😊; Вы очень интересны с первого взгляда. 😍😍😍😍🔥; Я обожаю детали вашего тела, очень волнующе и обожаю ваши очаровательные черты😍👑😊; Блин, ты красивая!».

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Недавно на фото Гюль показала, как позирует в черном платье, сделанным из дорогой бархатной ткани. При этом девушка не постеснялась и выставила достоинства напоказ. Шестой размер бюста особенно эффектно выглядел в дерзком декольте почти до пупка, а смелый разрез на бедрах придал наряду еще большей пикантности.

Подчеркнув свои достоинства лучшим образом, модель позировала на светлом диване, повернувшись боком и показав тем самым выгодный ракурс.

«Я знаю, чего хочу. Я знаю, чего заслуживаю, и никогда не успокоюсь, пока не получу это», - уверенно написала Бахари под кадром.

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