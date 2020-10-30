28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, яка розкрила зради Тарзана Наташі Корольовій, пригрозила коханцю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому звернулася до Сергія Глушка. Дівчина заявила, що люди, які хочуть щось забути, зазвичай викреслюють це з життя, не згадуючи. Тарзан же, на її думку, спеціально «провокує і педалює на цю тему».

"Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все? Все, на чому будувалися наші відносини... Не зли мене, будь ласка!",- сміливо заявила Шульженко.

Крім цього, актриса додала, що не стала фарбувати губи червоною помадою. Таким чином, вона натякнула на нову пісню Корольової про невірного чоловіка.

У коментарях під постом дівчині залишили як негативні відгуки, так і слова підтримки.

"Хочеться досадити вже не йому, а Наташі", «тепер у Сережки напевно не 600, а вже всі 800 виступ стоїть», «я от не зрозумію. Нахера ти все винесла в ЗМІ спочатку? Відео виклала. А чого дивуєшся, що тебе клацнули по носі», «він вже 100 разів пошкодував, що з вами зв'язався», «хто ж тебе заміж візьме після всього цього бруду?", "Що в ньому знайшли ці жінки! Мерзенний, бридкий, боягузливий тип!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що викритий у новій зраді Тарзан звернувся до всіх своїх "коханок": "Дівчата...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан спровокував коханку на нову заяву, про що ще не знає Корольова: "Сергію, не зли мене".

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