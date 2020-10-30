28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, яка розкрила зради Тарзана Наташі Корольовій, пригрозила коханцю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому звернулася до Сергія Глушка. Дівчина заявила, що люди, які хочуть щось забути, зазвичай викреслюють це з життя, не згадуючи. Тарзан же, на її думку, спеціально «провокує і педалює на цю тему».

"Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все? Все, на чому будувалися наші відносини... Не зли мене, будь ласка!",- сміливо заявила Шульженко.

Крім цього, актриса додала, що не стала фарбувати губи червоною помадою. Таким чином, вона натякнула на нову пісню Корольової про невірного чоловіка.

Популярні новини зараз

Роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною позитиву з "Время и Стекло": "Фу, чоловіка свого ганьбиш"

Неприборкана Анджеліна Джолі скинула одяг, запаморочивши голову мокрою ніжною шкірою: мрія мільйонів

Бузова несподівано встала на коліно і показала всім своє "багатство": "У вас немає рівних!"

Онук Алли Пугачової познайомив бабусю з коханою, фото зустрічі: "Дені гарний хлопець, а вона..."
Показати ще

У коментарях під постом дівчині залишили як негативні відгуки, так і слова підтримки.

"Хочеться досадити вже не йому, а Наташі", «тепер у Сережки напевно не 600, а вже всі 800 виступ стоїть», «я от не зрозумію. Нахера ти все винесла в ЗМІ спочатку? Відео виклала. А чого дивуєшся, що тебе клацнули по носі», «він вже 100 разів пошкодував, що з вами зв'язався», «хто ж тебе заміж візьме після всього цього бруду?", "Що в ньому знайшли ці жінки! Мерзенний, бридкий, боягузливий тип!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що викритий у новій зраді Тарзан звернувся до всіх своїх "коханок": "Дівчата...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан спровокував коханку на нову заяву, про що ще не знає Корольова: "Сергію, не зли мене".

Також Politeka писала, що розлючений Тарзан в трусах влаштував публічні розбірки, фото: "мізків як у дворічки".