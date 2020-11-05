Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречными формами, примерив блузку с декольте

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на фотографиях Эби Рэтчфорд позирует на полу в блузке с декольте, эффектно демонстрируя роскошные формы. Кроме того, знаменитость решила примерить облегающие штаны, дополнив образ безупречным макияжем и прической.

Уточним, что красотка позирует перед зеркалом у себя дома, а поклонников Рэтчфорд решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Stories.

Как сообщалось до этого, модель Эбигейл Рэтчфорд показала свою прекрасную внешность с очень выгодного ракурса

Девушка не стесняется показать свои выдающиеся формы поклонникам, но на этот раз превзошла сама себя.

Эби Рэтчфорд сделала селфи в комнате, продемонстрировав свою грудь крупным планом. Из одежды на ней можно заметить только бюстгальтер в синюю и белую полоску, который выгодно подчеркнул главные достоинства владелицы. Модель приоткрыла губки, сделав кадр еще более пикантным. Дополнительного шарма придали глаза девушки, один из которых "спрятался" за прядью волос.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

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