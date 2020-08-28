Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала свою прекрасную внешность с очень выгодного ракурса

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенное фото, на котором предстала в купальнике. Девушка не стесняется показать свои выдаюшщиеся формы поклонникам, но на этот раз превзошла сама себя.

Эби Рэтчфорд сделала селфи в комнате, продемонстрировав свою грудь крупным планом. Из одежды на ней можно заметить только бюстгальтер в синюю и белую полоску, который выгодно подчеркнул главные достоинства владелицы. Модель приоткрыла губки, сделав кадр еще более пикантным. Дополнительного шарма придали глаза девушки, один из которых "спрятался" за прядью волос.

Пользователи социальной сети оценили потрясающий вид на фигуру красотки и засыпали ее приятными отзывами в комментариях:

"Ты потрясающая девушка"; "Мне тебя не хватает, дорогая"; "По-настоящему горяча"; "Ты красивая, моя дорогая, я так сильно тебя люблю, ты потрясающая ❤️❤️"; "Аж челюсть отвалилась"; "Ты выглядишь совершенно потрясающе 😍😘"; "Какие сладкие губки, крошка"; "Я хотел бы побродить по этим красивым холмам"; "Вполне вероятно, ты самое прекрасное создание в мире"; "Люблю твоих близняшек, глаза, волосы и губы".

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

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