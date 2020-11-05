Скандальная российская певица Оля Бузова впечатлила роскошной фигурой, нарядившись в крохотный купальник во время прогулки на яхте

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на фан-странице знаменитости в Instagram.

«Кумир в купальнике. Бузова лучшая!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Бузова позирует в белоснежном купальнике с "золотыми" вставками и очках, демонстрируя безупречное тело в соблазнительной позе. На заднем фоне можно заметить лишь бескрайнее море.

«Фото красивое», «вид на миллион», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, певица Оля Бузова впечатлила кадрами со своего выступления. Так, певица приняла участие в новом выпуске "Ледникового периода", для которого знаменитость выбрала облегающий фиолетовый костюм. Образ девушка решила дополнить самой простой прической - "гулькой".

На самих кадрах красотка буквально "растаяла" в руках партнера - легендарного фигуриста Дмитрия Соловьева.

Он держал Бузову на руках, пока знаменитость застыла, прикрыв глаза. Сам кадр выглядит достаточно гармонично, о чем говорят комментарии поклонников.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".