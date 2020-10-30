Российская певица Ольга Бузова вызвала недоумение новым снимком, который она разместила в соцсети

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, российская певица выложила фото, на котором она стоит возле своей фигуры, вырезанной из картона. На ней – серый спортивный костюм и черные кроссовки, волосы звезда гладко зачесала, в ушах видны большие серьги.

Традиционно собрав множество лайков и восторженных комментариев, Бузова все же нарвалась на критику хейтеров, которые обратили внимание на то, что у певицы неестественно длинная шея. Некоторые просто недоумевают, другие обвиняют звезду в чрезмерном увлечении фотошопом.

"А че с шеей? У жирафа одолжила не подрасчитала с фотошопом Мне кажется она на всех фотках такая. Новый айфон вышел. Бузова сама от себя кайфует", – пишут хейтеры.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова встревожила неожиданным заявлением. Фолловеры девушки были озадачены из-за ее нового поста.

"Нас бьют, мы летаем", - написала Бузова.

Также она опубликовала фото, на котором многим показалась очень грустной. На снимке Бузова запечатлена в черной одежде.

Кто-то предположил, что возможно грусть Бузовой как-то связана с ее парнем Давой.

Кроме того, Бузова задумалась о том, как найти корень своих проблем.

Исхудавшая певица позировала в коротеньком черном топике на тончайших бретельках, под которым не было белья. Ольга с гордостью выпятила свои "торчащие" достоинства под тонкой тканью. На руках можно заметить тейпы, которые Ольга носит после тренировок и выступлении в шоу "Ледниковый период".

Напомним, что Бузова неожиданно встала на колено и показала всем свое "богатство": "У вас нет равных!"

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".