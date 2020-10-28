Скандально-известная телеведущая из России Ольга Бузова не сдержала эмоций рядом с молодым возлюбленным
Не так давно знаменитая телеведущая подогрела слухи о расставании со своим избранником Давидом Манукяном, более известным как Дава. Похоже, у пары был некий кризис, который им было трудно преодолеть – мужчина делился грустными Стори, тогда как сама Бузова удалила все фото с мужчиной.
Отношения блогера Давида Манукяна и ведущей «ДОМа-2» Ольги Бузовой длятся уже больше годы. Вчера по случаю примирения Дава устроил Оле романтический ужин в одном из столичных заведений. Бузова буквально светилась от счастья рядом с избранником.
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«И пусть весь мир подождет!» — сказано в подписи в Стори, которые она опубликовала.
«Ты такая красивая у меня! Представляете, самая красивая девочка досталась мне!» — не сдержался Манукян в тех же Стори с девушкой.
«Только мы одеты в разных стилях», — заметила Бузова, обнимаясь и целуя мужчину в ответ.
Ранее ситуацию с ссорой скандальная телеведущая комментировала следующим образом:
«Я даже не знаю… К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей, могу отвечать только за свои слова и поступки. Я живу для вас, мое сердце всегда нараспашку, но есть какие-то личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения», — объяснила ситуацию звезда.
Также до этого в Москве прошла презентация легендарного бродвейного мюзикла «Шахматы». Главным гостем вечера в Театре МДМ стал 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, Премьеру также посетили чемпионы мира и Европы по шахматам, многие звезды и спортсмены. Ольга Бузова и Филипп Киркоров посетили мероприятие в тематических нарядах в едином стиле.
Главные роли в премьерном показе исполнили Александр Суханов, Александр Бобров, Анастасия Стоцкая и Анна Гученкова. Поддержать коллег пришли многие артисты, блеснув на камеру своими образами. Бузова в черном блестящем мини и Киркоров во фраке с красными полосами сразу привлекли внимание к себе.
Улыбаясь и обнимаясь на камеру, артисты похвастались дружескими отношениями.
Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".
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