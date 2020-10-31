34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поделилась кадрами со своего свежего выступления

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото с нового выпуска «Ледникового периода», в котором принимает участие красотка. Бузова была одета в фиолетовый костюм. На голове у нее красовалась гулька.

На фото видно, как артистка буквально растаяла в объятиях своего партнера по шоу, фигуриста Дмитрия Соловьева. Он нежно держал певицу на руках, а она отдавалась эмоциям. Стоит отметить, что парочка выглядела очень гармонично. Поклонники пришли в восторг от их нового номера.

«Субботы этой осенью для меня особенные, наш каждый номер - это новая маленькая история на льду, которую мы проживаем вместе для Вас», - подписала фото звезда.

За пять часов пост красотки оценили более 180 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов, а также сравнили Ольгу с Джей Ло.

«Оля-ты молодец! Трудяга», «Болеем за тебя, ты умничка», «Красивая пара», «Зажгиитеееее лёд», «Нравится не нравится, танцуй наша красавица», «Какие веселые!!! Похоже танец будет зажигательный», «Оля, ты прекрасна, берём с тебя пример как идти постоянно в свой страх и пробовать новое!», «Ну прям Джей Ло», - пишут люди.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".