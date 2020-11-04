Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречными формами, облачившись в кожаный наряд

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«В своих доспехах. 😈 Вооружена и готова пускать стрелы в зал!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Кумейко позирует в кожаном наряде, элегантно позируя практически во весь рост. Дополнить образ красотка решила эффектным макияжем и безупречной прической.

«Киця-мациця», «очень горячо», «Нана – принцесса-воин», «красотка. Как всегда – непревзойденная», - пишут ее поклонники.

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До этого сообщалось, что известная украинская Dj Nana, настоящее имя которой Анастасия Кумейко, впечатлила "выходом в свет" в популярном образе.

«Dj Nana в образе Малефисенты. Хэллоуин приближается», - говорится в сообщении.

Уточним, что Кумейко позирует в образе "Малефисенты", который прославила голливудская звезда Анджелина Джоли. Однако поклонники звезды утверждают, что их кумир выглядит значительно лучше, чем "оригинал".

Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".