Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречными формами, облачившись в кожаный наряд
Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«В своих доспехах. 😈 Вооружена и готова пускать стрелы в зал!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Кумейко позирует в кожаном наряде, элегантно позируя практически во весь рост. Дополнить образ красотка решила эффектным макияжем и безупречной прической.
«Киця-мациця», «очень горячо», «Нана – принцесса-воин», «красотка. Как всегда – непревзойденная», - пишут ее поклонники.
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До этого сообщалось, что известная украинская Dj Nana, настоящее имя которой Анастасия Кумейко, впечатлила "выходом в свет" в популярном образе.
«Dj Nana в образе Малефисенты. Хэллоуин приближается», - говорится в сообщении.
Уточним, что Кумейко позирует в образе "Малефисенты", который прославила голливудская звезда Анджелина Джоли. Однако поклонники звезды утверждают, что их кумир выглядит значительно лучше, чем "оригинал".
Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».
Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".