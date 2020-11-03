Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в уютном образе со своей «лучшей подружкой-брюнеткой»

Артистка опубликовала новое фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Могилевская сидит в роскошном кресле, крепко обнимая собаку. Для фото певица выбрала простой и уютный образ: она позирует в тонком свитере цвета слоновой кости, который добавляет на фото нотки легкости и нежности.

Могилевская тепло улыбается, прижимая к себе собаку по кличке Ая. Отметим, что ранее певица называла ее своей «лучшей подружкой-брюнеткой».

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Поклонники певицы тут же принялись комментировать снимок.

«Вы как всегда красотка», «Какие красоточки! Мне теперь тоже захотелось обнять лабрадорчика», «Ваййй какие милые», «Очень милое фото», «Шикарная», «Не в тему, но вы классная, а ещё и цвет волос, супер!!! Тепла вам!», «Светлый и красивый человек!», «Какая красивая Айка как и вы! Милашки такие! Дай бог Айке здоровья чтоб не болела. Зайка такая красивая. С такой хозяйкой она точно не пропадет. Люблю», «Какие милые девчонки согревают улыбками этот холодный осенний вечер», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская выступила в выпуске шоу «Танці з зірками», посвященному празднованию Хэллоуина.

Певица вышла на сцену в черном наряде, красном парике и повязке на глаз. По сценарию номера ей предстояло сыграть свадьбу с 90-летним судьей шоу Григорием Чапкисом в образе Дракулы.

«Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хеллоуина на «Танці з зірками», - написала артистка.

Напомним, Могилевская после появления на «Танцях з зірками» ошарашила признанием: «Моему мужу 90 и он…».

Как сообщала Politeka, белокурая Могилевская в леопарде наделала шуму на «Танцях з зірками»: «Наташа, бери себе…».

Также Politeka писала, что Могилевскую не простили за грандиозный провал на "Танцях з зірками", кадры позора: "Это был капец".