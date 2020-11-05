Такой звезду еще не видел никто

Популярная украинская певица MARUV впечатлила поклонников, представ перед ними в новом ярком образе

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Завтра финал…Как вам мой стилек?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке MARUV позирует в ярко-рыжем парике, элегантно демонстрируя идеальное лицо вблизи.

«Алла Борисовна», «Оууу, какая огненно-рыжая красавица! Прямо пахнуло 1980-ми - такой начёс!», «молодая Бриджит Бордо», «египетская сила», «это пожар», «песни топ, образы топ, девочка топ, команда топ.... Ты ведьма?», «о, в ход пошла тяжелая артиллерия», «малышка на роке», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, показала свое новое альтер эго, которое оказалось роковой красоткой в томном образе

На снимках, сделанных при необычной красной подсветке, MARUV позирует в пикантной полупрозрачной черной блузке с глубоким декольте. Певица совершенно не стесняется демонстрировать свои пышные формы, выставляя их прямо на камеру.

Напомним, MARUV в мокром купальнике засветила прелести, пошалив в бурлящей воде.

Как сообщала Politeka, MARUV в латексе и цепях переплюнула саму себя, огорошив новым откровенным видео.

Также Politeka писала, что MARUV в латексе и прозрачном костюме расставила ноги до неприличия, засветив злачные места: кадры дерзости.