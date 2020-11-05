40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, показала себя совсем молодой

Известная красотка, родом из Украины, предстала в белом платье с необычным декольте, сообщает Politeka.net. Вообще знаменитость активно публикует в Инстаграм снимки, демонстрируя себя во всей красе.

Звезда не только показывает, какая она сейчас и где проводит время, но и часто делится снимками из прошлого. В этот раз артистка опубликовала архивный кадр, где она совсем еще молода.

Юная Куриленко схватилась за ворот платья, который прикрыл все самые интимные детали, при этом державшись на груди.

Модель распустила волосы, которые развеивал ветерок. Локоны аккуратно обвивали лицо, немного прикрыв глаз.

Красивый браслет сверкал на ее руке.

За полчаса пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Какой интересный образ, вообще неузнаваема👌", "Какая красавица ❤️❤️❤️", "Мммадам вы обворожительны 😍😍😍", "Сильно красивая🔥🔥", "Взрывоопасная красота 🔥😍🔥😍🔥😍🔥🔥😍🔥", "Ммм Олечка!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко опубликовала кадр из фильма "Джонни Инглиш", в котором снялась вместе с комедийным актером Роуэном Аткинсоном, более известным как мистер Бин.

Ольга нарядилась в красивое красное платье с глубоким декольте. Звезда наклонилась так, что ее бюст едва не вывалился наружу.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко сняла себя сама. Вероятно, она позировала в кресле.

Модель подняла камеру над собой, сверкнув не только лицом без макияжа, но и красивым шарфиком на шее.

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