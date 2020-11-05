Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась очень актуальным осенью рецептом

Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления яблочного пирога кулинар представила на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Стоит отметить, что это не простой яблочный пирог, а французский перевернутый тарт.

«Десерт этот очень простой, быстрый. Это вариант «гости на пороге», - отметила кулинар.

Понадобятся такие ингредиенты:

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Тесто:

  • 150 г муки
  • 130 г замороженного сливочного масла
  • 40 г сахара
  • 40 г желтков
  • 2 г разрыхлителя
  • 1 г соли

Начинка:

  • 4-5 яблок
  • 150 г сахара
  • ½ стручка ванили

Тесто необходимо замешивать очень быстро, чтобы не перегреть сливочное масло. Получившееся тесто нужно раскатать и сформировать основу тарта. Затем ее нужно отправить в холодильник на 30-40 минут.

Из сахара приготовить карамель. Затем высыпать ее на пергамент, чтобы она остыла. Добавить ваниль. Остывшую карамель измельчить до состояния мелкой крошки.

Яблоки очистить и порезать четвертинками.

На дно застеленной пергаментом формы засыпается карамельная крошка. Яблоки укладываются некрасивым срезом наверх, поскольку тарт татен – это перевернутый пирог. Затем еще один слой карамельной крошки.

Яблоки с карамелью отправить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. После этого накрыть тестом и выпекать еще 30-35 минут.

«Быстро, легко и безумно вкусно», - подытожила Глинская.

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