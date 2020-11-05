Вариант из серии «гости на пороге»

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась очень актуальным осенью рецептом

Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления яблочного пирога кулинар представила на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Стоит отметить, что это не простой яблочный пирог, а французский перевернутый тарт.

«Десерт этот очень простой, быстрый. Это вариант «гости на пороге», - отметила кулинар.

Понадобятся такие ингредиенты:

Тесто:

150 г муки

130 г замороженного сливочного масла

40 г сахара

40 г желтков

2 г разрыхлителя

1 г соли

Начинка:

4-5 яблок

150 г сахара

½ стручка ванили

Тесто необходимо замешивать очень быстро, чтобы не перегреть сливочное масло. Получившееся тесто нужно раскатать и сформировать основу тарта. Затем ее нужно отправить в холодильник на 30-40 минут.

Из сахара приготовить карамель. Затем высыпать ее на пергамент, чтобы она остыла. Добавить ваниль. Остывшую карамель измельчить до состояния мелкой крошки.

Яблоки очистить и порезать четвертинками.

На дно застеленной пергаментом формы засыпается карамельная крошка. Яблоки укладываются некрасивым срезом наверх, поскольку тарт татен – это перевернутый пирог. Затем еще один слой карамельной крошки.

Яблоки с карамелью отправить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. После этого накрыть тестом и выпекать еще 30-35 минут.

«Быстро, легко и безумно вкусно», - подытожила Глинская.

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