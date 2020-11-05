Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась очень актуальным осенью рецептом
Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления яблочного пирога кулинар представила на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Стоит отметить, что это не простой яблочный пирог, а французский перевернутый тарт.
«Десерт этот очень простой, быстрый. Это вариант «гости на пороге», - отметила кулинар.
Понадобятся такие ингредиенты:
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Тесто:
- 150 г муки
- 130 г замороженного сливочного масла
- 40 г сахара
- 40 г желтков
- 2 г разрыхлителя
- 1 г соли
Начинка:
- 4-5 яблок
- 150 г сахара
- ½ стручка ванили
Тесто необходимо замешивать очень быстро, чтобы не перегреть сливочное масло. Получившееся тесто нужно раскатать и сформировать основу тарта. Затем ее нужно отправить в холодильник на 30-40 минут.
Из сахара приготовить карамель. Затем высыпать ее на пергамент, чтобы она остыла. Добавить ваниль. Остывшую карамель измельчить до состояния мелкой крошки.
Яблоки очистить и порезать четвертинками.
На дно застеленной пергаментом формы засыпается карамельная крошка. Яблоки укладываются некрасивым срезом наверх, поскольку тарт татен – это перевернутый пирог. Затем еще один слой карамельной крошки.
Яблоки с карамелью отправить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. После этого накрыть тестом и выпекать еще 30-35 минут.
«Быстро, легко и безумно вкусно», - подытожила Глинская.
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