Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом приготовления вкусного рецепта

Знаменитость разместила у себя в Инстаграм рецепт десерта "Груша в вине", сообщает Politeka.

"Доброе утро, друзья! ☺️Сегодня у нас с вами лёгкий в приготовлении и легкий для желудка, и в то же время - изысканный десерт😋 Груша🍐 в красном вине!🍷", – написала Елизавета.

Ингредиенты:

8 груш (около 1 кг, сорт "Конференция")

700 мл красного полусладкого вина

150 г сахара

3 звездочки бадьяна

цедра одного апельсина

Для приготовления крема с рикоттой понадобятся:

250 г рикотты

20 г сахарной пудры

"А что вы готовите из груш?😉", – спросила у фолловеров Глинская.

Поклонники Лизы поблагодарили ее за рецепт в комментариях и своими "сердечками".

"Доброе утро) Из груш делала кекс недавно по твоему рецепту "Проще простого" супер), печень куриную с грушей люблю готовить) Спасибо,🤗 обязательно попробую это ресторанное блюдо😋❤️❤️❤️Дуже дякую за рецепт, давно хотіла спробувати 😉👍👍Вино, бадьян, апельсин - неплохой глинтвейн получается, до груши тут дело не дойдёт😂💃Качество красного вина играет роль?Или любое полусладкое подойдёт?", – написали они.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

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