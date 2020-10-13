Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом приготовления вкусного рецепта
Знаменитость разместила у себя в Инстаграм рецепт десерта "Груша в вине", сообщает Politeka.
"Доброе утро, друзья! ☺️Сегодня у нас с вами лёгкий в приготовлении и легкий для желудка, и в то же время - изысканный десерт😋 Груша🍐 в красном вине!🍷", – написала Елизавета.
Ингредиенты:
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8 груш (около 1 кг, сорт "Конференция")
700 мл красного полусладкого вина
150 г сахара
3 звездочки бадьяна
цедра одного апельсина
Для приготовления крема с рикоттой понадобятся:
250 г рикотты
20 г сахарной пудры
"А что вы готовите из груш?😉", – спросила у фолловеров Глинская.
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НОВЫЙ ВИДЕОУРОК 🎥 ГРУША В КРАСНОМ ВИНЕ🍐🍷 Доброе утро, друзья! ☺️Сегодня у нас с вами лёгкий в приготовлении и легкий для желудка, и в то же время - изысканный десерт😋 Груша🍐 в красном вине!🍷 Видеоурок уже на моем канале YouTube (ссылка на канал в шапке профиля👆) Груша в красном вине 🍐🍷 🍐Груши в вине: 8 груш (около 1 кг, сорт "Конференция") 700 мл красного полусладкого вина 150 г сахара 3 звездочки бадьяна цедра одного апельсина 😋Крем с рикоттой: 250 г рикотты 20 г сахарной пудры А что вы готовите из груш? 😉
Поклонники Лизы поблагодарили ее за рецепт в комментариях и своими "сердечками".
"Доброе утро) Из груш делала кекс недавно по твоему рецепту "Проще простого" супер), печень куриную с грушей люблю готовить) Спасибо,🤗 обязательно попробую это ресторанное блюдо😋❤️❤️❤️Дуже дякую за рецепт, давно хотіла спробувати 😉👍👍Вино, бадьян, апельсин - неплохой глинтвейн получается, до груши тут дело не дойдёт😂💃Качество красного вина играет роль?Или любое полусладкое подойдёт?", – написали они.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
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