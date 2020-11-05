Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала формы с задранной кофтой

Девушка постоянно поражает фанатов стильными образами, публикуя фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Так как модель несколько лет работает с магазинами одежды, она часто меняет стиль и показывает, как развлекается в ресторанах каждый раз в новом наряде. В этот раз она впечатлила пикантной выходкой.

Примечательность образов Бахари состоит именно в выборе ее нарядов. Девушка предпочитает лишь платья с глубокими декольте и всегда показывает бюст шестого размера в довольно жарких позах. Тем не менее полностью никогда Бахари не раздевается.

В этот раз, очевидно в виде исключения, девушка задрала кофту и показала свою бюст лишь частично. Однако фанатам и этого хватило, чтобы остаться под впечатлением смелой выходки и непривычного наряда:

«Роскошная девочка😍😘🍼🍼💦; Люблю и хочу увидеть все полностью 😎; никогда не сдавайтесь😛🎈🎈; вот это смелая поза🌷; Вкуснятина; Папа должен гордиться; Да куда ж так много страсти🔥; больше не забыть такое👍; Бела 💕💗💕; Еще немного отжиманий; Глядя на свою одежду, как ты можешь стать инженером?; Я обниму тебя. Я люблю тебя 💖💖💖; горячая мадам из стали; Это худший фотошоп всех времен; это безумие 😋😋😋😋; Поднимите руки в воздух «Если вы настоящая, моргните»; Вам не нужно, чтобы макияж был естественным; большой размер».

Девушка предпочитает подогревать фантазию публики, появляясь в ресторанах в модных платьях с глубокими вырезами и без особого смущения демонстрируя бюст. Так как Бахари обладает шестым размером, скрывать такие формы практически нереально. Девушка всегда выставляет что-то напоказ, но не нарушает рамки морали.

В ресторане Бахари удалось порадовать сесть кокетливым образом невесты, а белое платье с кружевами и аккуратным декольте произвело положительное впечатление в целом.

«Все хотят, чтобы вы были в этой жизни женой», - необычно написала под фото Бахари.

Вот как реагируют в сети:

«очень красивая картинка ❤️; Милые тебе благословения; Все хотят, чтобы ты была их женой; Ты красивая; Супер горячая девушка🔥; Вы очень интересны с первого взгляда. 😍😍😍😍🔥; Я обожаю детали вашего тела, очень волнующе и обожаю ваши очаровательные черты😍👑😊; Блин, ты красивая!».

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