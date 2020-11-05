Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила образом в старой шубе и смелом мини-платье

После того, как балерина получила множественное число негативных комментариев, связанных со своим концертом, она поспешно скрыла доступ к комментированию всех своих публикаций ы Инстаграм, пишет Politeka.net. Тем не менее, на анти-фанатских группах продолжают обсуждать Анастасию и ее неопрятный вид.

Сама звезда недавно попыталась устроить очередную рекламу товара, правда из-за низкого качества видео было мало что слышно.

Тем не менее пользователи обсудили сам образ знаменитости. Несмотря на холодную погоду, она появилась на улице в летнем мини-платье, показала тощие ноги без колготок и даже надела неуместную обувь вместе со старой шубой, за что и была жестко высмеяна в Инстаграм:

"Твою ж дивизию, 😂😂😂😂 какой прекрасный вид у великой... 😂😂😂😂; Бройлер, вас не слышно...что вещаете!?; аа это монтаж видео? Или это реальность!?; Она совсем дура?👎; Какое царственное дно... 🤦‍♀️🤦‍♀;поехала заключать договор на дымоход 😂😂; Ну жесть!!! Все не в себе наша палка; У неё походу правда нарушение теплообмена))); Я валяюсь над ней...ну умора😂😂😂; А шубу она одела я подумала чтоб прикрыть свое естество🤣; Да когда она уже будет одеваться по погоде. Голые ноги в ноябре это трэш ребята».

Мы также писали, что после оглушительного провала, связанного с концертом, устроенным Анастасией несколько дней назад, балерине пришлось оправдаться за свое выступление. Впервые за долгие месяцы она открыла в Инстаграм комментарии и получила несколько сотен гневных отзывов о своей работе,

«Я позавчера выложила видео моего выступления с номером «Клетка»🌺 Из моего спектакля "Балерина в зазеркалье.." И не выключила комментарии.. Как тут же понеслись желчные и гадкие выпады в мой адрес. Причём от проплаченных ботов и тех, кто не был на спектакле.😂», - рассказывает Волочкова под фото.

Она заявила, что гордится своей работой, несмотря на то, что ее высмеивают и стыдят за мозоли.

«Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры...Я буду продолжать свое дело. Выступать для людей со своими спектаклями, которые, несмотря на все трудности, остаются на благотворительной основе более 18 лет. Я пожизненно вошла в историю России, как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим😆» - высказалась балерина.

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