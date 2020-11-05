Известная актриса Татьяна Кравченко, которая больше всего запомнилась ролью Валюхи в «Сватах», восхитила счастливым видом рядом с возлюбленным и дочерью

Архивное фото артистки появилост на фан-странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Кравченко полюбалась миллионам благодаря роли жены Ивана Будько – Валентины, но вот супружеская жизнь самой артистки не сложилась.

На черно-белом снимке Кравченко запечатлена с вторым мужем, продюсером Дмитрием Гербачевским.

Пара познакомилась на съемках фильма "Летняя поездка к морю". Для 22-летней актрисы это была любовь с первого взгляда. Но он тогда женился на другой.

Пара снова встретила через несколько лет. Тогда они и поженились. Но вскоре муж стал изменять и даже бил актрису. Однако этот брак подарил Кравченко дочь Анну.

«Как в юности, так и по сегодняшний день, не меняеетесь, дай вам бог здоровья и счастья», «Ух какая чернобровка. Классное фото. Красота», «Просто шикарная женщина. И в молодости и сейчас. Здоровья вам», «Так мило», - пишут в комментариях.

После развода с супругом Кравченко находилась в глубокой депрессии, выбраться из которой тщетно пыталась при помощи алкоголя. Спасла ее именно дочь Анна, за что Татьяна ей до сих пор ей благодарна.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.