Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, удивила фото с Заворотнюк-старшей

Дочь онкобольной актрисы, которая уже давно не появляется на публике, показала новое семейное фото, пишет Politeka.net.

Красотка часто публикует в Инстаграм снимки, на которых демонстрирует свои образы, поэтому редкие семейные фото привлекают большое внимание.

На новых снимках Анна позировала вместе с бабушкой - Валентиной Заворотнюк. К слову, последняя является народной артисткой, видимо, своим талантом звезда поделилась с дочерью.

Любящая внучка на фото обняла бабушку, позируя с ней вместе в кресле.

"С самой любимой бабушкой на свете☺️ ждем ваши 🤍", написала Заворотнюк.

"Как же вы до безумия похожи😍Вы на маму, мама на Валентину Борисовну😍И все красавицы 😍😍", "Как вы похожи, и вы и мама и бабушка 😱 очень красивые 😍", "Ваау😍😍😍Вы все в троём очень похожи!!!(мама, бабушка и ты Анечка) ❤️❤️😍😍😍👍😘", "Красавицы 😍Какая же у вас в семье прекрасная генетика 🔥", "Сходство невероятное 😍 А от бабушки веет теплом и добротой 🌸 Счастья и здоровья всей Вашей семье! 🙏🤗", "Просто одно лицо.... всем бы так выглядеть в старости)", "Красавицы, принцессы, два цветочка-ангелочка!!!🌹🌹🌹", "Такие солнечные 💛💛💛", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Заворотнюк позировала одетой в черное короткое платье в горошек, открывающее стройные ноги модели, также на ней стильный плащ и высокие черные сапоги.

Фанаты оценили новые фотографии знаменитости, написав много комплиментов.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.