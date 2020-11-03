Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, восхитила новыми снимками в соцсети

Как сообщает Politeka, девушка расзместила на своей странице в Инстаграм серию осенних кадров, на которых она предстала в обворожительном образе.

Так, на снимках Анна одета в черное короткое платье в горошек, открывающее стройные ноги модели, также на ней стильный плащ и высокие черные сапоги.

"И все таки очень грустно расставаться с осенью, столько в ней красок, цвета, спокойствия, раздумий🦢 У каждого из вас наверняка есть какие-то очень интересные эпизоды жизни, связанные с осенью. Поделитесь пожалуйста, а я с удовольствием почитаю🖤🍂", – подписала снимки Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 3 Ноя 2020 в 3:17 PST

Фанаты оценили новые фотографии знаменитости, о чем и написали в комментариях под постом.

"Ну Аняяяяяяя как же красиво 🖤 Встреча с тобой 😂❤️ теплая погода осенью👍 У меня осенью родилась доченька🥰 самое уютное время года 🍁 Красавица 😊 Анечка, какая вы очаровательная) У меня с осенью связано достаточно много событий. И осень это время мечтать, время ностальгии даже какой-то) Желаю вам хорошего настроения, отличного дня, несмотря на такую хмурую погоду) Эта осень была очень тёплой и светлой🍁 Анечка, красавица 😻 Приветствую вас, Анна. Я не совсем люблю осень, поскольку иногда бывают и холода, и дожди. Но вот когда тепло, настроение у меня немного получше. И самое важное, я родился осенью, 23 ноября. Скоро мой день рождения ", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Анна появилась в кадре с укладкой из пышных волос и без макияжа. Модель решила показать, как приготовилась к Хэллоуину.

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