Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила видом в портупеях с кофтой

Скандально-известная модель продолжает подогревать интерес к себе при помощи неоднозначных и смелых фото. Чтобы рекламировать одежду и белье, девушка нередко переходит грани приличий – она раздевается на камеру, расстегивает рубашки, показывая бюст, и задирает платья, чтобы показать свои формы.

В этот раз на одной из страниц магазина появился кадр с Омович, позирующей в портупее и черном тесном гольфе. В стиле Лары Крофт девушка выглядела весьма дерзко, к тому же совсем не скрыла достоинств – тонкие ремни подчеркнули бюст Алены с нужного ракурса.

Также недавно модель разоткровенничалась о проблемной груди, ведь она увеличивала ее несколкьо раз, чтобы с первого размера получить шестой. Она заявила, что отдельно переделывала бюст, так как были неправильно установлены имплантаты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась. После ей сделал ринопластику делал тоже новый доктор.

Ранее модель показала себя в необычном образе. На фото красотка была в шортиках и пиджаке, который оставила расстегнутым. Девушка дополнила образ стильными сапогами, а сама сидела в кресле. Как можно заметить, Омович не надела белье, поэтому хвасталась пышным бюстом, который выглядывал из-под наряда.

"Зачем так ноги раскидывать", "Безумно соблазнительная", "Горячая детка Алена", "Ты вдохновляешь меня, надеюсь, ты ответишь это будет много значить для меня", "Мда, на тебе все смотрится очень плохо", "Ошизенная просто)) Вот реально) Можешь плиз обрадовать, и написать смсочку в ЛС?)", "Привет, очень красивое фото", "Я люблю тебя, ты прекрасна".

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