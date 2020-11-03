Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвалилась своим шестым размером

Звезда показала свои самые аппетитные места без белья, пишет Politeka.net. Красотка записывала селфи-видео стоя у зеркала, а также сделала несколько жарких кадров.

Модель предстала в белоснежном топике с длинными декольте и рукавами. Красотка спустила топик, тем самым прибавив пикантности и также жарким кадрам.

Под почти прозрачной тканью выпирал шестой размер груди без белья, что было видно по отчетливым признакам.

Омович сверкнула тонкой талией и упругим животом, а на бедрах идеально сидели джинсы на толстых цепочках.

Примечательно, что под джинсами, вероятно, отсутствовали трусики, ведь их не было видно.

"Как же давно я искала эти джинсы, спасибо... за то что так оперативно мне их нашла 🔥 ", - написала модель.

Всего за три минуты пост собрал боле 1000 лайков и много комментариев.

"Безумно милая и суперски шикарна🙏🙏💣💣💣💣💣☘️☘️☘️☘️☘️🏆", "😍 Крутая модель🔥", "Прекрасная", "Если бы не видео, подумала бы что фотошоп😅 как может существовать такая фигура 🤤🤤🤤🤤🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович появилась на новом снимке в белоснежном белье, которое состояло из кружевных цветочков, прикрывающие интимные детали тела.

Сам по себе лифчик представлял белоснежные резинки, которые оплели ее стройную фигуру, а также подчеркнули пышную грудь.

Ранее сообщалось, что Алена Омович предстала в портупее и черном тесном гольфе. В стиле Лары Крофт девушка выглядела весьма дерзко.

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