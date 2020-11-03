Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, взбудоражила целой серией образов в белье

Модель является популярной украинской блогершей, которая занимается рекламой белья и принимает участие в довольно скандальных съемках. Во время работы над фотосессиями Алена нередко переходит черту, чтобы получить большее количество просмотров новых кадров, все дело в том, что Омович попросту раздевается на камеру или демонстрирует силиконовый бюст без малейшего смущения.

Так, поскольку Алена довольно долго делала грудь, чтобы получить идеальный шестой размер, она давно заявила, что не будет тот скрывать. В ролике видно, что девушка поддалась в свое время влиянию современных тенденций и стала частым гостем пластического хирурга. Девушка увеличила не только грудь, но и губы, изменила разрез глаз и форму носа и продолжает экспериментировать над внешностью дальше.

В кадре она примеряет несколько разных вариантов белья и периодически поправляет то, дергая за лямки и как бы случайно показывая грудь.

Как уже было сказано, чтобы рекламировать одежду и белье, девушка нередко переходит грани приличий – она раздевается на камеру, расстегивает рубашки, показывая бюст, и задирает платья, чтобы показать свои формы. В комментариях фанаты часто спрашивают, реалньая ли модель.

На одной из страниц магазина появился кадр с Омович, позирующей в портупее и черном тесном гольфе. В стиле Лары Крофт девушка выглядела весьма дерзко, к тому же совсем не скрыла достоинств – тонкие ремни подчеркнули бюст Алены с нужного ракурса.

Также недавно модель разоткровенничалась о проблемной груди, ведь она увеличивала ее несколкьо раз, чтобы с первого размера получить шестой. Она заявила, что отдельно переделывала бюст, так как были неправильно установлены имплантаты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась. После ей сделал ринопластику делал тоже новый доктор.

"Ты вдохновляешь меня, надеюсь, ты ответишь это будет много значить для меня", "Мда, на тебе все смотрится очень плохо", "Ошизенная просто)) Вот реально) Можешь плиз обрадовать, и написать смсочку в ЛС?)", "Привет, очень красивое фото", "Я люблю тебя, ты прекрасна".

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