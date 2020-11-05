Известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила новым пикантым образом

Девушка, которая стала известной благодаря участию в роли ведущей популярного тревел-шоу "Орел И Решка" любит эпатировать публику сумасшедшими выходками и откровенным стилем одежды.

Так и на этот раз звезда побаловала свою многочисленную армию фанатов новыми кадрами, передает Politeka.net.

На снимках Леся одета в обтягивающие брюки с широким ремнем, стильный свитерок под горло, на ногах у ведущей – белые ботинки с высокой шнуровкой.

"Что там по выборам в США?😁 Какие новости?", – подписала пост Никитюк, явно намекая, что ей абсолютно все равно, кто побеждает на американских выборах и в жизни есть более крутые удовольствия, чем политика.

Фанаты за каких-то 7 минут умудрились поставить почти пять тысяч лайков, из чего можно сделать вывод, что Леся продолжает находиться на пике популярности.

В комментариях поклонники написали, что Лесе очень идет ее новый образ.

"Классное сочетание одежды и обуви! Свитер - бомба! 🔥 Я лично считаю,что в демократии не должны повторятся одни и те же президенты. Модная девочка 🔥🔥🔥 Стиляга Класс Леська кравіца Победила дружба Лук шикарен Что б не получилось - все печально Ви мені найбільше подобається♥️♥️♥️", – пишут они.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк покорила видами в обтягивающем платье с разрезом на руках и плетением. Наряд был немного приспущенным с плеч, а также оголил ее стройные ножки.

Звезда вытянула ноги в грубых ботинках, а также продемонстрировала идеальный вид сзади - свои упругие ягодицы.

"Всем хорошего вечера .. а я на ШИНОМОНТАЖКУ😁", - написала знаменитость.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.