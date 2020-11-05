Дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала свою обновку

На фото красотка позировала в узком топике и лосинах. Наташка на нескольких кадрах показала, как выглядит ее тело. Волосы Горовая собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама снимала себя на телефон в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеально сел", - написала красотка под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Затмит любую".

Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила формами во время отдыха в бане.

Так, на фотографии Горовая позирует во время отдыха в бане. Сама красотка в купальнике элегантно изогнулась, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. Дополнял образ красотки банный фетровый колпак.

Уточним, что вместо подписи Горовая опубликовала на снимке две хлопающие ладоши.

Мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету.

В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.

Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».

Напомним, экс-жена Потапа задрала ногу, померявшись красотой с дочерью

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