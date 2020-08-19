Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула роскошной фигурой в одном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю планировать, вести ежедневники. когда ты знаешь, что будет завтра , а ещё какие планы ждут нас осенью. Как раз сейчас очень активно работаем над этим», — говорится в сообщении.

Горовая также рассказала, что в ближайшее время популярная украинская певица Мишель Андраде представит новый трек.

«Мы знаем, как сильно вы ждёте новенькое от Michelle 🙏🏻 Карантин поменял планы очень многих, но мы вот очень очень ждём показать наши работы, поверьте- будет», —говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост сопровождался снимком, на котором Горовая позирует вблизи в тесном топе, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру.

«Какая же ты у меня красивая», — прокомментировал снимок молодой человек знаменитости Руслан.

Не обошла стороной слова Горовой и сама Андраде, которая написала короткое «Да!».

Поклонники Горовой поспешили восхититься красотой кумира, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.

«Жаркая красотка», «красотка», «великолепная», «непревзойденная, как всегда», «как всегда – чудесная», - пишут они.

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