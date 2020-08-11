Приемная дочь Потапа Наталья Горовая решила порадовать поклонников, показавшись в пикантном наряде

Об том сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«13 дней планки 😁 кто со мной?🤔 почему 13? Чтобы точно выдержать 😁 я поставила себе задачу - ни один день не пропускать планку - так и живем 🤔 отмечайте меня в Сторис с видео, кто делает планку , а я буду вас репостить 🙏🏻 давайте мотивировать друг друга», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Горовая позирует в тесном топе и спортивных шортах, демонстрируя подтянутую фигуру. Это привело в восторг ее поклонников.

«Стою в планке последние года два и горя не знаю», «Вы прекрасна😍 мотивируете, спасибо», «какой пресс», «Я уже делала и вчера, и сегодня планочку🔥. Плюс вакуум еще», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, приемная дочь Потапа сверкнула идеальными изгибами в купальнике.

Так, красотка показалась в купальнике и почему-то назвала себя "пампушкой". Хотя и призналась, что "наслаждалась этим"

На самой фотографии девушка позирует в купальнике, задрав руку, закрыв при этом глаза. Сам снимок получился достаточно эффектным, поскольку наряд подчеркивал изящность знаменитости.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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