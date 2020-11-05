Известная беременная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", показала себя в необычном образе
Мерьем, которая в сентябре этого года сообщила, что ждет второго ребенка, в этот раз показалась в платье невесты. Красотка стояла у фото-стенда и как можно заметить, наряд был с открытыми плечами. Узерли решила не надевать белье, поэтому кадр получился довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Королева".
Сообщалось, что Мерьем Узерли впечатлила красотой в ярком наряде.
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Так, на фотографиях знаменитость позирует в яркой рубашке в цветочки и розовые оверсайз штаны. При этом Узерли демонстрирует уверенный и холодный взгляд. Лишь на некоторых снимках можно заметить некую заинтересованность.
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В ролике знаменитая красотка предстала в розовом платье с широким "воротничком" в окружении различного съемочного реквизита. Можно заметить, что звезда заметно изменилась за последнее время, ее лицо слегка округлилось, кожа побледнела, а волосы стали темнее.
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