Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова надменно ответила на массовую критику в сети

После оглушительного провала, связанного с концертом, устроенным Анастасией несколько дней назад, балерине пришлось оправдаться за свое выступление. Впервые за долгие месяцы она открыла в Инстаграм комментарии и получила несколько сотен гневных отзывов о своей работе, пишет Politeka.net.

«Я позавчера выложила видео моего выступления с номером «Клетка»🌺 Из моего спектакля "Балерина в зазеркалье.." И не выключила комментарии.. Как тут же понеслись желчные и гадкие выпады в мой адрес. Причём от проплаченных ботов и тех, кто не был на спектакле.😂», - рассказывает Волочкова под фото.

Она заявила, что гордится своей работой, несмотря на то, что ее высмеивают и стыдят за мозоли.

«Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры...Я буду продолжать свое дело. Выступать для людей со своими спектаклями, которые, несмотря на все трудности, остаются на благотворительной основе более 18 лет. Я пожизненно вошла в историю России, как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим😆» - высказалась балерина.

Напомним, вчера после того, как мероприятие прошло, балерина решила поделиться небольшими фото и видеоотчетами с мероприятия. В результате на анти-фанатских группах Анастасии были представлены материалы, которые наглядно показывают, как выглядит балерина после похудения, как она самая заявила и как она опозорилась на выступлении в целом из-за своего костюма с одними блестками.

«Можно выложить съемку даже из космоса, это не изменит уровень махровой халтуры💁‍♀️😈», - недовольно сообщается в посту.

Вот как отвечают пользователи:

«Ну и сифилис!!! 🤦‍♂️; 😂😂😂 старается женщина изо всех сил. Ору😂😂; попытка соблазнения старым вертолетным волком?🤔; как шмат ливерной колбасы..; Впечатление - страус запутался в простынях; И роняли её и еле поднимали, и смотрелась жутко в своих нарядах; Какой большой пипец!🙃 😬; Хуже только Кармен в её исполнении🤦‍♀️; Мишка косолапый, по лесу идёт... Шишки собирает, песенки поёт...; Тяжелая коряга🤣.Совсем не гнется🤦‍♀️;Знаете, что мне напомнили это видео? Вот когда шкаф или другую мебель наверх через окна поднимают; Клоун так смешно прячется за сундук,чтобы Зинка не зашибла😏👻».

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