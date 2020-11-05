ПриватБанк все больше разочаровывает своих клиентов неожиданной блокировкой карточек

Как передает Politeka.net, соответствующие жалобы появились на сайте Минфина в разделе с отзывами. Украинцы, лишившиеся денежных средств, возмущены действиями ПриватБанка.

Так, одной из клиенток, собравшейся судиться с банком, является мать-одиночка, проживающая в селе. По словам женщины, уже не в первый раз ей блокируют карточку, на которую поступают детские выплаты. Перезапуск новой - каждый раз больно бьет по ее и так тонкому карману.

"Мне уже 8 раз за год блокирует карты, при чем за то, что я сама себе пополняю счет. Объясняют тем, что сработала безопасность. На просьбу розблокировать шлют в Банк. Я с маленьким ребенком одна, оставлять не с кем. Живу в селе, дорого - туда и назад 100 грн. За последний перевыпуск заплатила 100 грн. Утром хотела пополнить счёт, опять заблокировали. Опять ехать в банк. И карта, на которую получаю детские. В селе банкоматов нет, естественно, деньги на дорогу не всегда есть. Буду подавать в суд. Ужасный банк", - поделилась украинка.

Еще одна клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку карточки - якобы из-за подозрений в мошеннических операциях. По ее словам, "это зарплатная карта", с которой она иногда покупает и продает в интернете, платит комуналку - "в общем как обычный человек". Блокировка вылилась для женщины в настоящую проблему.

«29 октября ПриватБанк посредством электронной почты(!) сообщил что по моей карте ограничены операции. Позвонила на 3700, операторы сказали что это, мол, временно, в течение 5 дней служба безопасности проверит всё и мне сообщат. Ничего конкретного не ответили, что именно им «не понравилось»... Терпеливо ждала, никто не позвонил! 03.11. позвонила сама и мне сообщили, что карту не разблокируют и средствами я не могу своими пользоваться!!! То есть при заблокированной уже карте туда зашла моя зарплата, которую я не могу теперь забрать! На все мои многочисленные просьбы назвать конкретную причину блокировки, никто ни разу не ответил ничего конкретного, звучали слова «жалобы», «подозрение в мошеннических действиях» и больше ничего… Отвечают, что средства «можно попытаться забрать через суд», - сообщила возмущенная клиентка.

В ответе ПриватБанка говорится, что данного рода процедура проводится в связи с поступлением средств, которые имеют мошеннический характер. И приводится несколько путей решения вопроса:

вернуть средства отправителю

обратиться в правоохранительные органы для урегулирования вопроса с заявителем

Напомним, двойное списание денег с карты ПриватБанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника.